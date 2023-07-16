ماء بذور الكمون مقابل خل التفاح.. تعرف على الأفضل لخفض الوزن

كتبت نهير عبد النبى

غالبًا ما يتم شرب الماء كأول شيء في الصباح باعتباره ممارسة ممتازة للحفاظ على صحة جيدة، يضيف الكثير من الناس مكونات مختلفة لتعزيز فوائد روتينهم الصباحي ، مثل بذور الكمون وخل التفاح (ACV).

اكتسبت هذه الإضافات شعبية بسبب فوائدها المحتملة لفقدان الوزن. فيما يلى وفقا لموقع "webmd" سوف نستكشف فوائد شرب ماء بذور الكمون وخل التفاح ونناقش أفضل وقت لاستهلاكها والمزيد.



فوائد شرب ماء بذور الكمون بذور الكمون، التي يشيع استخدامها كتوابل في العديد من المطابخ ، غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، عند تناولها مع الماء ، تقدم بذور الكمون العديد من الفوائد.

1) يساعد على الهضم

يمكن أن يساعد ماء بذور الكمون على الهضم عن طريق زيادة تخليق الإنزيمات وإفراز العصارات الهضمية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة امتصاص العناصر الغذائية وتقليل الانتفاخ.

2) يعزز الأيض

تحتوي بذور الكمون على مركبات قد تزيد من معدل الأيض ، مما يؤدي إلى تحسين حرق السعرات الحرارية وإدارة الوزن.

3) يسيطر على الشهية

يمكن أن يساعدك شرب ماء بذور الكمون قبل الوجبات على إنقاص الوزن. يؤدي إلى الشعور بالامتلاء ، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام ويعزز فقدان الوزن.

أفضل وقت لاستهلاك ماء بذور الكمون

لجني الفوائد القصوى من ماء بذور الكمون لفقدان الوزن ، يوصى بتناولها على معدة فارغة في الصباح. نقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء طوال الليل واشربها في الصباح.

فوائد خل التفاح

خل التفاح هو خل مصنوع من عصير التفاح المخمر. له فوائد صحية مختلفة ، بما في ذلك احتمال فقدان الوزن.

1) ينظم سكر الدم

قد يساعد ACV في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

2) يزيد الامتلاء

ثبت أن تناول خل التفاح قبل الوجبات يزيد من الشعور بالامتلاء ، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية ويساعد في إنقاص الوزن.

3) يعزز حرق الدهون

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يعزز حرق الدهون ويؤدي إلى فقدان الوزن بمرور الوقت.

أفضل وقت لتناول خل التفاح

لتجربة فوائد خل التفاح لفقدان الوزن ، يوصى بتناوله قبل وجبات الطعام. امزج ملعقة كبيرة إلى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء واشربه قبل الوجبة بحوالي 15-20 دقيقة.

أيهما أفضل لخسارة الوزن؟

يوفر كل من ماء بذور الكمون وخل التفاح فوائد محتملة لفقدان الوزن ، ولكن من الصعب تحديد أيهما أفضل. قد تختلف الفعالية من شخص لآخر ، وتلعب التفضيلات الفردية دورًا مهمًا. من المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن يتأثر بعوامل مختلفة ، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة ونمط الحياة بشكل عام.