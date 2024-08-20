أطعمة صحية خالية من القمح لمرضى حساسية الجلوتين

كتبت فاطمة ياسر

مع تزايد الوعى بـ حساسية الجلوتين يواجه الكثيرون مشكلة فى طريقة استبدال القمح فى أنظمتهم الغذائية، خاصة أنه يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد كونه غنيًا بالعناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية وفيتامين ب والمعادن التى تساعد على تعزيز جهاز المناعة والتمثيل الغذائى، كما أنه يساعد أيضًا فى الهضم.

ومع ذلك فإن بعض عيوب هذه الحبوب هى أنها تحتوى على الجلوتين، والذى يمكن أن يسبب ردود فعل سلبية لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين.

وقد دفع هذا العديد من الأشخاص إلى البحث عن بدائل صحية للقمح يمكنهم تضمينها فى أنظمتهم الغذائية، وفقا لموقع healthshots.

ويسبب عدم تحمل الجلوتين أو حساسية الجلوتين الشعور بالغثيان والقىء وعسر الهضم والإسهال والعطس واحتقان الأنف أو سيلانه والصداع.

وفى هذا السياق قدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة بجامعة المنصورة، بعض النصائح الغذائية لاستبدال القمح لمرضى حساسية الجلوتين، ومنها..

- يمكنك استبدال القمح بالحبوب الخالية من الجلوتين مثل الأرز، الشوفان.

- يساعد اختيار الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والعدس بدلاً من الأطعمة المعبأة أو المصنعة على تجنب تناول القمح، حيث يتم تصنيع الكثير من هذه الأطعمة المصنعة منه.

- ابتعد عن الدقيق الأبيض، واستبدله بهذه الأنواع الدقيق اللوز وجوز الهند والحمص والأرز بدائل ممتازة للخبز والطهى.

- تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الفاصوليا والعدس والبطاطس والبطاطا الحلوة.