فوائد بذور الكينوا عديدة أبرزها إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

الكينوا من البذور الصحية الغنية بالبروتين وتحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، التي يحتاجها جسمك وتساعد الألياف الموجودة في الكينوا في التحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، كما تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الكينوا الصحية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي كمية الكينوا التي يجب تناولها في اليوم؟

يمكنك تناول كوب أو كوبين من الكينوا المطبوخة في اليوم يجب تجنب تناوله إذا كنت تعاني من آلام في المعدة أو حكة أو قيء بعد تناوله.

أفادت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن تناول وعاء من الكينوا يوميًا صحي ولا يسبب أي آثار جانبية.

فوائد بذور الكينوا:

1- الكينوا خالية من الجلوتين

إنه خالي بشكل طبيعي من الجلوتين ومفيد لأولئك الذين لا يتحملون الجلوتين الكينوا هي الأفضل لمثل هؤلاء الأشخاص ، فعندما يتم استبدالها بالأرز الأبيض فهي وجبة صحية لأنها تزود الجسم بالبروتين والحديد والألياف والكالسيوم لذلك يمكنك تناول طبق متوازن خالٍ من الجلوتين.

2. الكينوا لا ترفع مستوى سكر الدم

نظرًا لأن قيمة مؤشر نسبة السكر في الدم للكينوا منخفضة، فإنها لا ترفع مستويات السكر في الدم، لذا فإن الكينوا توفر طاقة دائمة بسبب انخفاض قيمة مؤشر السكر فى الدم وجيدة لصحتك.

3- بذور الكينوا مليئة بالمعادن

يحتوي الكينوا على معادن مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد الضرورية لصحة الجسم هذه المعادن تمنع الجسم من التعب والأرق والصداع وتشنجات العضلات وفقر الدم والسكري وغيرها الكثير.

4- يساعد في إنقاص الوزن

محتوى البروتين العالي في الكينوا يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة ويساعد في إنقاص الوزن الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة فيه تعطي شعوراً بالشبع ، لذلك ينصح بتناول الكينوا على الإفطار، كما أنه يزيد من معدل الأيض وحرق الدهون ويساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والسعرات الحرارية وبالتالي دعم عملية إنقاص الوزن.

5- بروتين نباتي

الكينوا مصدر للبروتين النباتي والأحماض الأمينية، يحتوي 100 جرام من الكينوا على جميع الأحماض الأمينية التسعة و 8 جرامات من البروتين، وهي ضرورية لصحة الجسم، يقوم بعمل نظام غذائي متكامل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن مع الاحتفاظ بالعضلات في نفس الوقت.