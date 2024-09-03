للمرأة.. أضرار غير متوقعة تصيب الجنين إذا لم تتوقفى عن التدخين قبل الحمل

كتبت فاطمة ياسر

تتوقف أغلب النساء عن التدخين خلال فترة الحمل، ولكن قد لا تتخيل المرأة أن التدخين قبل حدوث الحمل قد يسبب أضرارًا للجنين وأنه يجب التوقف عن التدخين قبل الحمل.

يوضح هذا الأمر التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، والذى يشير إلى ما توصلت دراسة صينية نشرتها مجلة علم الأوبئة والصحة المجتمعية، وهو أن التدخين قبل الحمل قد يؤدي إلى بعض "المشاكل الصحية الخطيرة" للطفل حديث الولادة، ولذا يجب الإقلاع والتخلص من هذه العادة السيئة إذا كنتي تخططين للحمل.

أضرار التدخين خلال الحمل

هناك العديد من الأبحاث التي توثق الآثار الصحية للتدخين أثناء الحمل، حيث يؤدي إلى زيادة خطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة ومشاكل النمو في الرحم.

فلا يوجد أي فترة آمنة للتدخين خلال شهور الحمل، ولذا يجب منع التدخين بين غير المدخنين وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وتوصلت الدراسة إلى أن المواليد الجدد للآباء المدخنين أظهروا معدل أعلى من الاحتياج إلى التهوية المساعدة بعد الولادة، والتهوية المساعدة لأكثر من 6 ساعات، والدخول إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة للتهوية الميكانيكية، والعلاج ببدائل المواد الخافضة للتوتر، كما تحدث مخاطر أكبر للإصابة بتسمم الدم، أو النوبات، أو مشاكل في الدماغ.

وأشارت الدراسة إلى أن التدخين قبل الحمل يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمشاكل صحية لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 27%.

وكان الخطر يتراوح بين 31% و32% إذا كانت الأم تدخن في أي وقت أثناء الحمل، وأضافت الدراسة: "حتى تدخين سيجارة أو اثنين يوميًا قبل الحمل أدى إلى زيادة احتمالات الإصابة بمشاكل صحية لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 16%، وارتفع الخطر إلى 31% إذا كانت الأم تدخن 20 سيجارة أو أكثر يوميًا".

تأثير التدخين قبل التخطيط للحمل

وحول ذلك أكد الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أن التدخين بشكل عام يؤثر بشكل سلبي علي الخصوبة، سواء كان خلال الحمل أو قبل التخطيط له، حيث أن التدخين يؤثر علي نضوج البويضة، وعلي قدراتها وقوتها للإخصاب لحدوث الحمل.

وأوضح استشاري النساء والتوليد، أن التدخين قبل الحمل، قد يزيد من فرص حدوث اختلالات كروموسومية في البويضة والسبب في هذا النيكوتين، كما أن التدخين يزيد من فرص التعرض لجودة بويضات قليلة، غير قابلة للإخصاب، وغير مستعدة للحمل.

وحث راشد، علي ضرورة الإقلاع عن التدخين قبل الحمل بـ3 أشهر، مع ضرورة تناول المكمل الغذائي حمض الفوليد، والهدف زيادة جودة البويضات وتقويتها، وزيادة فرصها علي الإخصاب وحدوث الحمل.