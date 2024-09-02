شهر التوعية بسرطان الدم.. ما أنواعه وأعراض الإصابة؟

كتبت فاطمة خليل

سرطان الدم هو شكل من أشكال السرطان الذي يتطور في نخاع العظم، ويتم الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الدم كل عام في شهر سبتمبر لزيادة الوعي بهذا المرض، عندما تصاب بسرطان الدم، تميل خلايا الدم غير الطبيعية إلى زيادة العبء على خلايا الدم الطبيعية، ما يتسبب في العديد من الأمراض، في هذا التقرير نتعرف على أنواع سرطان الدم وأعراضه ومخاطره وأسبابه وأنواعه.



سرطان الدم هو أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا للتقارير، يتم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.24 مليون حالة سرطان دم سنويًا في جميع أنحاء العالم هذا ما يقرب من 6٪ من جميع حالات السرطان.

ويتسبب سرطان الدم أيضًا في 720000 حالة وفاة كل عام على مستوى العالم، وهو ما يزيد على 7٪ من وفيات السرطان، لذلك، من المهم رفع مستوى الوعي بسرطان الدم.



سرطان الدم هو شكل من أشكال السرطان الذي يتطور في نخاع العظام، وبحسب كلية الطب بجامعة ييل يتم إنشاء خلايا الدم البيضاء الجديدة بانتظام لتحل محل الخلايا القديمة.



يؤدي الإنتاج المفرط لخلايا الدم البيضاء في نخاع العظام إلى سرطانات الدم.

أعراض سرطان الدم

إليك بعض الأعراض الشائعة لسرطان الدم، وفقًا لـ Blood Cancer UK

- فقدان الوزن غير المبرر

- كدمات أو نزيف غير مبرر

- كتل أو تورم

- ضيق في التنفس

- تعرق ليلي

- عدوى مستمرة أو متكررة أو شديدة

- حمى غير مبررة ومتكررة

- طفح جلدي أو حكة في الجلد

- ألم في العظام أو المفاصل أو البطن

- تعب

- شحوب.

مخاطر الإصابة بسرطان الدم

قالت كلية الطب بجامعة ييل إن مخاطر الإصابة بسرطان الدم غير مفهومة تمامًا، على الرغم من الاعتقاد بأن سرطانات الدم تتطور من مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية.



التدخين والتعرض للإشعاع وبعض المواد الكيميائية؛ تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان الدم.

أسباب الإصابة بسرطان الدم

بعض الأسباب الشائعة لسرطان الدم تشمل:

-تقدم العمر

-التاريخ العائلي

-التعرض للإشعاع أو المواد الكيميائية

-حالات صحية وعلاجات أخرى.

أنواع سرطان الدم

سرطان الدم: هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الدم في الولايات المتحدة والشكل الأكثر شيوعًا للسرطان بين الأطفال والمراهقين. لقد تضاعف معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أربع مرات على مدى السنوات الأربعين الماضية.



الليمفوما: هذا هو السرطان الذي يصيب الجهاز الليمفاوي، والذي يشمل نخاع العظم. وقد تضاعف معدل البقاء على قيد الحياة من الليمفوما على مدى السنوات الأربعين الماضية.



المايلوما: هذا هو شكل من أشكال السرطان الذي يبدأ في نخاع العظم ويؤثر على خلايا البلازما. المايلوما المتعددة هي أكثر أنواع المايلوما شيوعًا. أكثر من نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالليمفوما يظلون على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص.



تم تقسيم الأنواع الثلاثة المذكورة أعلاه من سرطانات الدم إلى فئات فرعية مختلفة.



هناك أربعة أنواع من سرطانات الدم تحت سرطان الدم: سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وسرطان الدم النقوي الحاد، وسرطان الدم الليمفاوي المزمن، وسرطان الدم النقوي المزمن.



هناك ستة أنواع من سرطانات الدم تحت سرطان الغدد الليمفاوية: ليمفوما هودجكين، وليمفوما غير هودجكين، ومرض والدنشتروم ماكروغلوبولين الدم، والليمفوما الجريبية، وليمفوما الخلايا البائية، وليمفوما الخلايا التائية الجلدية.

هناك ثلاثة أنواع من سرطانات الدم تحت المايلوما: المايلوما المتعددة، والبلازماويتوما، والداء النشواني.