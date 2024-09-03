اعتماد 8 مستشفيات ووحدات صحية جديدة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت كلا من مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، وأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة على اعتماد GAHAR، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

كما شملت قرارات اللجنة اعتماد وحدة طب أسرة وادي الطور بجنوب سيناء، ومركز طب أسرة القنطرة غرب بالإسماعيلية، إلى جانب تجديد اعتماد كلا من مستشفى نسائم التخصصي بالقاهرة، ومركز طب أسرة على بن أبى طالب ببورسعيد.

وأشار التقرير إلى نجاح أربع منشآت صحية جديدة بأسوان والإسماعيلية والقاهرة في الحصول على الاعتماد المبدئي وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بها، وهم:-

مستشفى أبوسمبل الدولي بأسوان

مستشفى سيشل بالقاهرة

وحدة طب أسرة السبع بنات بالاسماعيلية

وحدة طب أسرة فطيرة بأسوان



أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الاقبال المتزابد من المنشآت الصحية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعد انعكاسا لنجاح مجهودات المنظومة الجديدة في نشر ثقافة الجودة بين مقدمي الخدمات الصحية، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة إلى سرعة تحقيقه وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى حرص الهيئة على استخدام مختلف الأليات والأدوات اللازمة للتعريف بأهمية تطبيق معايير الجودة بالرعاية الصحية في ضمان سلامة المرضى وذويهم وسلامة مقدمي الخدمات والمنشآت الصحية، إلى جانب دورها في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة وعي المنشآت الصحية بدور معايير الجودة في تحقيق المكاسب المادية، وضمان الوصول إلى رضا المرضى عن مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.



وقال طه، إن تقييم المنشآت الصحية الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تتم من خلال مجموعة من الاجراءات التي تتسم بالشفافية والنزاهة ويمعرفة نخبة من المراجعيين المتميزين وذوي الخبرة في مجال جودة الرعاية الصحية، للتأكد من اجتياز المنشآت الصحية لرحلة الاعتماد بنجاح وضمان التطبيق الصحيح لمعايير الجودة الوطنية، بما يسهم في تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الجديدة.