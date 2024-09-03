رئيس الرقابة الصحية: رفع كفاءة دور الهيئة فى ضمان تطبيق الجودة بالرعاية الصحية

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفد شركة داتا فلو الإماراتية إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحقق من صحة الوثائق، والذي ضم الدكتور حميد الجاسم مدير الشؤون الحكومية بالشركة و د.محمد عبد اللاه مدير تطوير الأعمال و جارجي موهانتي، مديرة الشراكات، وذلك في إطار سعي الهيئة نحو التحول الرقمي وتبني حلول مبتكرة للتحقق من صحة الوثائق والشهادات المهنية والعلمية، بما يدعم مجهودات الدولة لتطوير القطاع الصحي ويعزز الثقة في نظام الرعاية الصحية فى مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه، أهمية استكشاف سبل الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التحقق من صحة الوثائق بما يسهم في رفع كفاءة دور الهيئة في ضمان تطبيق الجودة بالرعاية الصحية، مشيراً إلى أن شركة "داتا فلو" الإماراتية تعد شريكاً موثوقاً للشركات الخاصة والجهات والهيئات الحكومية والمرافق الطبية حول العالم.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن تحقيق التعاون مع شركة DATA FLOW يتماشى مع سياسة الهيئة لتسهيل بعض الإجراءات من خلال رفع كفاءة عمليات التحقق من الشهادات المهنية والعلمية والتاريخ الوظيفي والتراخيص وغيرها من الوثائق الشخصية بما يسهم في الإسراع من خطوات اعتماد المنشآت الصحية وتسجيل أعضاء المهن الطبية للتأكد من تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها ورفع مستوى جودة وسلامة الرعاية الصحية.

وأضاف، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والمسئولة عن توكيد جودة الخدمات الصحية بمختلف المنشآت الصحية من خلال تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، مؤكدا أن الهدف من التعاون بين الهيئة وشركة "داتا فلو" الإماراتية هو رفع كفاءة وأداء الإدارات بالهيئة وتوكيد الثقة في إجراءات تسجيل أعضاء المهن الطبية، وتسجيل واعتماد المنشآت الصحية، خدمات مركز التدريب بما يدعم أداء مهامهم بالجودة والدقة المطلوبة.

ومن جانبه، استعرض د.حميد الجاسم، الخدمات المتميزة التي تقدمها شركة "داتا فلو" الإماراتية للتحقق من الوثائق من خلال جمع المعلومات من مصدرها الرئيسي بما يساعد المؤسسات والجهات المختلفة من الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب تزوير الوثائق، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان كفاءة جميع المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية المسجلين بمنظومة التامين الصحي الشامل بما يساعد الهيئة على أداء مهامها بفاعلية وجودة عالية.