5 طرق طبيعية للحفاظ على صحة أمعائك والوقاية من الأمراض المرتبطة بها

كتبت مروة هريدى

قد تتفاجأ عندما تعلم أن العديد من الأمراض التى نعانى منها قد يكون سببها الأمعاء، لذلك فإن الحفاظ على صحة هذا العضو المهم فى الجهاز الهضمى أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة، ويمكن أن تساعد عملية إزالة السموم من الجسم في هذا الأمر، حيث تساعد هذه العملية فى إزالة السموم من الجهاز الهضمي وتعزز بيئة داخلية أكثر صحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 طرق فعالة لتطهير الأمعاء والحفاظ على صحتها:الصيام المتقطع



الصيام المتقطع

يسمح لأمعائك بالراحة والتعافي قبل استئناف وظائفها، ويسمح الصيام المتقطع للجهاز الهضمي بالراحة والتعافي، وقد تعمل هذه الراحة والتعافي على تعزيز العصارات الهضمية في أمعائك، مما يؤدي إلى تحسين الهضم طوال اليوم، وهذا يساعدك بدوره فى التخلص من السموم وربما فقدان الوزن.

تناول المزيد من الألياف

الألياف الموجودة في النظام الغذائي هي التي تحرك البقايا العالقة في أمعائك، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على دفع الفضلات عبر الجهاز الهضمي، ويوصى بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، حاول تناول أكبر قدر ممكن من السلطة مع كل وجبة وتناول الفاكهة الموسمية أثناء النهار لتلبية احتياجاتك من الألياف.

الحفاظ على رطوبة جسمك

إن شرب كميات كبيرة من الماء أمر ضروري لطرد السموم من الجهاز الهضمي، وينصح بشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا لطرد السموم من أمعائك، ابدأ يومك بشرب كوبين من الماء الدافئ، وهذا مفيد في إزالة السموم من البكتيريا المعوية السيئة.

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء، فإن البروبيوتيك هو أفضل صديق لك، تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك في نظامك الغذائي لتشجيع نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك، لذلك فإن دمج أطعمة مثل الزبادي والمخللات والخضروات المخمرة في النظام الغذائي يوفر البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تساعد في الحفاظ على توازن الأمعاء.

الحد من الأطعمة المصنعة والغنية بالسكريات

إذا كنت تريد أمعاء نظيفة خالية من الأمراض، فعليك الحد من تناول المزيد من الحلويات، لأنه باستثناء السكر، يمكن للأطعمة المصنعة أن تدمر صحة أمعائك، وعلاوة على ذلك، فإن السكر الزائد الذي نستهلكه يوميًا يمكن أن يغذي البكتيريا الضارة في الأمعاء، لذلك يجب الحد من كل ما هو مُعلب، مع أهمية الالتزام بالأطعمة الطبيعية والطازجة والإكثار منها في نظامك الغذائي.