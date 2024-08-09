ملعقة صغيرة من السمن إلى الماء الدافئ تجنى كل هذه الفوائد الصحية.. اعرفها

كتبت مروة هريدى

من المعروف أن السمن تعزز الصحة العامة فهى غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية، ومع ذلك، لجني فوائده الكاملة، يجب تناولها باعتدال، ويشير تقرير موقع "Food-ndtv"، إلى أن السمن ضروري لبناء أنسجة الجسم وتهدئة، ويعد تناول السمن مع الماء الدافئ على معدة فارغة طريقة رائعة لتنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، والحصول على دفعة من الطاقة، وتغذية قلبك وهناك طرق أخرى مذهلة يمكن أن يعزز بها ماء السمن صحتك.

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول ماء السمن على معدة فارغة:

ملين طبيعي

تعتبر مشاكل الإمساك شائعة لدى معظم الناس، وسيضمن تناول هذا المشروب الصباحي انتظام حركة الأمعاء، حيث يحتوي السمن على حمض الزبد، وهو حمض دهني يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وعملية تكسير الطعام، وم ثم تقليل الانزعاج المرتبط بالإمساك.

فقدان الوزن

رغم أن السمن اكتسب سمعة سيئة باعتباره غذاءً مسببًا للسمنة، إلا أن تناوله بكميات محدودة قد يؤدي في الواقع إلى العكس، إذ يمكنه أن يحرق الدهون، وخاصة دهون البطن التي يصعب التخلص منها، وبخلاف ذلك، يحتوي السمن على حمض اللينوليك المترافق (CLA) الذي يساعد في التخلص من هذه الدهون العنيدة.

تعزيز الذاكرة

يعزز سمن البقر على وجه الخصوص، اليقظة العقلية والذاكرة لدى البالغين والأطفال على حد سواء، ومن المعروف أن هذا المنشط يقوي الدماغ والجهاز العصبي، ويُعتقد أيضًا أن السمن له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي ويساعد في تخفيف القلق وغيره من اضطرابات الدماغ.

يقلل من مستويات الكولسترول الضار

يُعتقد أن سمن البقر A2 يعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد أو HDL في الجسم، فضلاً عن الحفاظ على الدهون الصحية في الجسم والتي تعد ضرورية لامتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك، وبصرف النظر عن ذلك، يساعد السمن أيضًا في تقليل LDL أو الكوليسترول السيئ في الدم، ويعد ارتفاع الكوليسترول عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي تضمين السمن في نظامك الغذائي إلى تحسين صحة القلب.

يغذي البشرة

يعمل السمن على تحسين صحة البشرة من خلال ترطيبها بعمق وتعزيز نضارتها الطبيعية، فهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها، إن تناول ماء السمن بانتظام يمكن أن يقلل من الجفاف ويحسن ملمس البشرة بشكل عام.