عصير فاكهة هينعش طفلك ويقويه قبل النزول للمدرسة

كتبت مروة محمود الياس

فى أيام المدرسة، تبدأ الأمهات في البحث عن خيارات صحية غذائية يمكن إضافتها لوجبات الطفل المدرسية أو قبل نزوله من منزله صباحا، والعصائر تعد مصدرا هاما لترطيب الطفل بشكل سريع ومصدر للقيمة الغذائية والفيتامينات والعناصر كما أنها سهلة التحضير، لذا تفضلها الكثير من الأمهات.

قال تقرير نشر في موقعmum junction إن العصائر والمشروبات الطبيعية التي يمكن أن تقدمها الأم للطفل هي مصدر هام وضروري لمجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات ولها الكثير من الفوائد، فهي تعزز الامتصاص السريع كما أنها سهلة الهضم وسهلة التأثير على الطفل لذلك تمد بالطاقة والحيوية سريعا، فضلا عن كونها مصدر هام للترطيب والحماية من الجفاف خاصة خلال يوم دراسي طويل وما زال الطقس حارا فيحتاج الطفل للترطيب العميق، كذلك تساعد العصائر على امتلاء المعدة لبعض من الوقت فتقلل شعور الطفل بالجوع وتشعره بالامتلاء لفترة من الوقت فيزيد تركيزه وتزيد طاقته.

لا شك أن العصائر والمشروبات الصحية دوما ما تحتوي على ألياف عالية لأنها تكون مستخلصة من الفاكهة الطبيعية التي تحتوي في الأساس على كم هائل من الألياف الطبيعية أيا كان نوعها، إذا فهي تشعر الطفل بالامتلاء، وتجعل الحالة الهضمية أفضل لأنها تعزز من حركية المعدة، كما أنها تمهد الأمعاء للوجبة القادمة وتسهل من امتصاصها.

ومن أهم العصائر المنعشة التي يمكن الإعتماد عليه، وتقديمها للطفل قبل الذهاب إلى المدرسة هو عصير الجزر بالبرتقال، من خلال جزره مبشورة أو مقطعة مع عصير برتقالة ويمزج جيدا ويتناوله الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة.

هذا العصير أو المشروب الصحي يحتوي على فيتامين سي بكم كبير، كما أنه يحتوي على ألياف بنسبة عالية للغاية مما يعزز المناعة ويقوي دفاعية الطفل ضده المرض والعدوى، يحسن أيضا من حركة الأمعاء ولا يشعر بعدها الطفل بالإمساك أو مشكلات معويه، قيمته الغذائية عالية، يشعر الطفل بالشبع لفترة جيدة حتى ميعاد وجباته القادمة، ويمكن إضافة أوراق النعناع الطبيعية الطازجة لمزيد من راحة الأمعاء والطاقة.