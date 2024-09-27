للأمهات فى المدراس.. ابعدى طفلك عن العصائر المعلبة لهذه الأسباب

كتبت إيناس البنا

تعتبر العصائر المعلبة من الأشياء المفضلة لدى الكثير من الأطفال خلال فترة الدراسة، حيث يرغب الطفل فى الحصول على عصيره وهو ذاهب للمدرسة، ولكن احذرى أيتها الأم لأن هذا هو الخيار يعتبر الأسوأ وغير صحي بلا منازع.

قد يمتنع الكثير من الأطفال وفقا لموقع " healthsite" من تناول الفاكهة واختيار بدلا منها شرب العصير، ولكن يجب الانتباه لتك الخطوة لأن الفاكهة تعتبر الخيار الصحى للحصول منها على الألياف والفوائد بدلا من عصائرها، على عكس العصير المعلب الذى يحتوى على ما يقرب من 20 % من محتوى الفاكهة و80 % من السكر والنكهة الصناعية، وفي بعض الأحيان، تكون كمية الفاكهة الحقيقية أقل من 20 %.

ذكر الخبراء بعد تحليلهم للتأثيرات الصحية للعصائر الصناعية والمعلبة أن أغلب المشاكل الصحية التي تظهر في الوقت الحاضر ترجع إلى هذه الأطعمة المصنعة، وعلاوة على ذلك، يخطئ كثير من الناس في اعتبار هذه العصائر صحية ويعطوها لأطفالهم كبديل للفواكه لتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية، وفي أغلب الأحيان، يكون هذا مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية.

الآثار الجانبية لشرب العصير المعلب

1. يحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة

يحتوي العصير المعلب على كمية كبيرة من المواد الحافظة التي تؤثر بشكل خطير على صحة الطفل، حيث تُضاف المواد الحافظة لضمان عمر تخزين أطول لهذه العناصر المعلبة، لكنها ضارة بشكل لا يصدق بالجهاز الهضمي.

2. ليس له أي قيمة غذائية

لا يحتوى العصير المعلب على أى فاكهة حقيقية ، بل يحتوي على مجموعة من المواد المضافة الصناعية السامة، وبالتالي فإن محتواه الغذائي قليل للغاية.

3. يحتوي على نسبة عالية من السكر

تحتوي العصائر المعبأة على كمية كبيرة جدًا من السكر الصناعي وشراب السكر المضاف، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الوزن والسمنة ومشاكل القلب والسكري ويؤدي عمومًا إلى ضعف الصحة.

4. يفتقر إلى اللب والألياف

تحتوي عصائر المانجو المعبأة على كمية قليلة جدًا من المانجو الحقيقي، كما أنها لا تحتوي على كمية من الألياف، مما يجعل قيمتها الغذائية صفرًا.

5. يحتوي على نكهات صناعية

النكهات الاصطناعية غير صحية للغاية لأنها تحتوي على سموم وكميات كبيرة من السكر بدون أي قيمة غذائية.