عندك إمساك.. طعام موجود فى كل بيت يحل المشكلة ويقوى المناعة

كتبت فاطمة ياسر

البصل يعد من الأطعمة المعروفة بقدرتها على تعزيز نكهة الطعام، وأيضًا تمد الجسم بالكثير من الفوائد، فيعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا، كما أوضح التقرير عبر موقع healthshots أن البصل له قدرة علي علاج الإمساك، وتحسن الجهاز الهضمي.

فالإمساك هو حالة هضمية شائعة يعاني فيها الشخص من صعوبة في عملية الإخراج وتكون حركات الأمعاء غير منتظمة، وفقًا لدراسة نُشرت في StatsPearls ، يحدث ذلك بسبب الجفاف المفرط في القولون، ونقص الألياف في النظام الغذائي.

ما أسباب الإمساك؟

وقدم التقرير، أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك، ومنها:

- نقص الألياف

نقص الألياف في نظامك الغذائي ونقص الترطيب يؤدي إلى جفاف القولون والتسبب في أعراض الإمساك، فالألياف تسمح لك في الحد من الإصابة بالإمساك، ولذا عليك تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.

- نمط الحياة السيئ

كما يمكن أن يؤدي تناول العشاء في وقت متأخر من الليل، والنوم في وقت متأخر والاستيقاظ في وقت متأخر إلى الإمساك، فالقولون يكون نشطًا بين الساعة 5 و7 صباحًا، ويؤدي تناول العشاء في وقت متأخر أيضًا إلى انسداد الأمعاء بالأطعمة غير المهضومة طوال الليل.

- الأدوية والحالات الصحية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية، وخاصة المواد الأفيونية ومضادات الحموضة التي تحتوي على الألومنيوم وبعض مضادات الاكتئاب، الإمساك كأثر جانبي. حتى المشكلات الصحية مثل قصور الغدة الدرقية والسكري والاضطرابات العصبية، يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة الأمعاء وتؤدي إلى الإمساك. يمكن أن يؤثر التوتر والقلق والاكتئاب أيضًا على صحة أمعائنا وحركتها ويؤدي إلى الإمساك.

ما هو علاج الإمساك؟

البصل علاج طبيعي للإمساك، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف والمركبات المفيدة التي تساعد على صحة القولون، كما وجدت دراسة نشرت في المجلة الإيرانية للعلوم الطبية الأساسية . وهو مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والتي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

فتساعد الألياف الموجودة في البصل على امتصاص الماء، الذي يتحول إلى مادة تشبه الجل داخل أمعائنا. يساعد هذا على تليين البراز ويسمح بإخراج الفضلات بسهولة وسلاسة.

كما يحتوي البصل أيضًا على نسبة عالية من البريبايوتكس مثل الإينولين، الذي يعزز البكتيريا المعوية الجيدة، وعندما يتم تغذية بكتيريا الأمعاء لدينا، فإنها تساعد على الهضم وإخراج الفضلات بسلاسة، كما يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تهدئ الجهاز الهضمي وتحسن صحة الأمعاء بشكل عام.

ويمكن إدراج البصل في طعامك اليومي، عن طريق تناوله بشكل في السلطة الخضراء، أثناء طهي الطعام، أو تناول البصل الأخضر بجورا الطعام، فهذه الطريقة تساهم بشكل ملحوظ في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والحماية من الأضرار.

