مشروبات صحية لحرق الدهون وإنقاص الوزن.. أبرزها اللبن الرائب والقرفة

كتبت مروة محمود الياس

الوزن الزائد مشكلة كبيرة، يجب أن يحرص كل منا على الحفاظ على وزن مثالى لضمان صحة جيدة ووقاية من أغلب الأمراض التي تخلفها السمنة وزيادة الوزن؟

وفقا لتقرير نشر في موقع timesofindia فإن هناك مجموعة من المشروبات الحارقة للدهون، والتي تساعد على إنقاص الوزن وتخفض من كتلة الدهون الإجمالية للجسم، ومن بين هذه المشروبات:

اللبن أو الحليب الرائب أحد أهم نوعيات المشروبات الصحية المفيد التي تعزز من الصحة العامة، وكذلك تساعد على الهضم السليم، وتعمل على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية والتمثيل الغذائي المثالى الذى يخفض من نسبة وكتلة الدهون.

القرفة المفيدة والصحية الحارقة للدهون، التي تعزز من التخلص من الدهون الزائدة المتكتلة بشكل خاص

الشاي بإضافات صحية مثل القرفة والزنجبيل القرنفل

مشروب الزنجبيل الصحى فالقليل منه يعزز من معامل الحرق في الجسم ويخفف من حدة الدهون وتكتلها، وكذا من زيادة القدرة على تقليل حدة الدهون الحارقة

الشاي الأخضر مفيد ومشهور بحرقه للدهون، وكذلك يحتوى على مضادات الأكسدة الصحية التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من السمنة الزائدة

المياه التي تساعد على حرق الدهون، أهم وأفضل المشروبات اليومية التي تعزز من التخلص من الكتلة الدهنية، وتساعد على انزال الوزن بشكل تام، كما أنها المرطب الأول للجسم وتساعد على تخفيف الكتلة الدهنوية وترطيب الجسم وبناء العضلات رويدا.