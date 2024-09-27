للنساء.. 6 مشربات تخفف ألم الدورة الشهرية

كتبت فاطمة ياسر

تعتبر تقلصات الدورة الشهرية من الأمور الشائعة عند النساء قبل وأثنائها، وهناك طرق مختلفة للتعامل مع الألم، وأهمها بعض المشروبات الصحية التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots، ومنها:

-البابونج

يمكن اعتبار البابونج طريقة فعالة لعلاج عسر الطمث وتقليل نزيف الدورة الشهرية، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الدولية للتمريض والتوليد المجتمعي في عام 2021. يحتوي شاي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات ويعمل كمرخي للعضلات، مما يمكن أن يخفف من تقلصات الدورة الشهرية ويعزز الاسترخاء.

-الزنجبيل

الزنجبيل، وهو أحد المكونات الشائعة في المطبخ، معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات شرب شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل الألم والغثيان المرتبطين بتقلصات الدورة الشهرية.

- النعناع

لا يعتبر شاي النعناع منعشًا فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لمن يعانون من آلام الدورة الشهرية، فالمنثول الموجود في النعناع له تأثير مهدئ على العضلات ويمكن أن يساعد في تخفيف آلام البطن.

-الشاي الأخضر

خلال دراسة أجريت عام 2019 ونُشرت في مجلة BMJ Open، تم العثور على ارتباط بين شرب الشاي الأخضر وانخفاض معدل الإصابة بعسر الطمث، وينظرًا لغنى الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة، فإنه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الصحة العامة، مما قد يخفف من آلام الدورة الشهرية.

- الشمر

يمكن أن يساعد الشمر في منع تقلصات الرحم، والتي تُعرف بأنها تسبب آلام الدورة الشهرية، يمكن أن تساعد خصائص الشمر المضادة للتشنجات في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، فشرب الشاي مع الشمر يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية.

- شاي الكركم

قد يساعد الكركمين، وهو مركب نشط في الكركم، في تخفيف شدة عسر الطمث، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الكورية للطب العائلي في مارس 2024. وله خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية.