نظر استئناف طبيب الكركمين على أمر منعه من التصرف فى أمواله.. بعد قليل

كتب أحمد حسني

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام.

وكانت في جلسة سابقة قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في القاهرة، بعد قبول الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، وتخفيض الحكم للحبس سنة واحدة فقط.

وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة مد قبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيض حبسه لمدة سنة واحدة.

وعاقبت المحكمة المتهم أحمد أبو النصر بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وأحيل للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.