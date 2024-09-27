اعرف العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن

كتبت إيناس البنا

هل تساءلت يومًا ما إذا كان ارتفاع الكوليسترول يعيق أهدافك في إنقاص الوزن، يرتبط ارتفاع الكوليسترول بزيادة الوزن، لكن ارتفاع الكوليسترول في حد ذاته لا يسبب زيادة الوزن بشكل مباشر.

بدلاً من ذلك، من المرجح أن تساهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول، مثل العادات الغذائية السيئة ونمط الحياة المستقر، في زيادة الوزن أيضًا، يمكن أن يساعد فهم العلاقة بين الكوليسترول والوزن في إدارة كليهما.

العلاقة بين الكوليسترول والوزن

الكولسترول وفقا لموقع onlymyhealth هو مادة دهنية ينتجها الكبد وتوجد في بعض الأطعمة، وخاصة المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكولسترول يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، ولكن الأمر لا يتعلق بالكولسترول نفسه فحسب، فأنواع الأطعمة التي تتناولها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتك العامة.

ترتبط العديد من العادات الغذائية التي تزيد من مستويات الكوليسترول بالأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي تساهم في زيادة الوزن على سبيل المثال، لا تؤدي الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المصنعة إلى رفع مستويات الكوليسترول فحسب، بل تزيد أيضًا من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها. عندما تستهلك هذه الأنواع من الأطعمة بانتظام، فمن المرجح أن تلاحظ زيادة في مستويات الكوليسترول ووزن الجسم.

الكوليسترول ونمط الحياة

يمكن أن يكون نمط الحياة المستقر أيضًا عاملًا رئيسيًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن، يؤدي قلة النشاط البدني إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون في الجسم.



علاوة على ذلك، يؤثر الخمول البدني على كيفية تعامل الجسم مع الكوليسترول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم "الكوليسترول السيئ"، في حين يقلل من مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو "الكوليسترول الجيد". وبمرور الوقت، يمكن أن يساهم هذا الخلل في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول".



يؤثر الخمول البدني أيضًا على كيفية تعامل جسمك مع الكوليسترول، مما يزيد من احتمالية ارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول السيئ) مع خفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة وزنك ومستويات الكوليسترول لديك.

العوامل الوراثية

تلعب العوامل الوراثية أيضًا دورًا في مستويات الكوليسترول، وقد يرث بعض الأشخاص حالات مثل ارتفاع الكوليسترول العائلي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي. ومع ذلك، لا تسبب هذه الحالة زيادة الوزن بالضرورة. بدلاً من ذلك، يمكن أن تمنع خيارات نمط الحياة لإدارة الكوليسترول، مثل تناول الطعام الصحي وزيادة النشاط البدني، زيادة الوزن.

إدارة الكوليسترول والوزن

لتقليل مستويات الكوليسترول وخطر زيادة الوزن بشكل فعال، من الضروري اتباع نمط حياة صحي للقلب. ويشمل ذلك:

النشاط البدني

النظام الغذائي المتوازن: ركز على اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. توفر هذه الأطعمة العناصر الغذائية الحيوية مع الحفاظ على السعرات الحرارية والدهون غير الصحية تحت السيطرة.



النشاط البدني المنتظم: اجتهد في ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع. يمكن أن تساعدك المشاركة في أنشطة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة تعزيز عملية التمثيل الغذائي الخاص بكوتؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم.



لا تساعد هذه العادات الصحية في التحكم في الوزن فحسب، بل إنها تساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. وفقًا لدراسةدراسة 2016إن فقدان 5-10% من وزن الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار LDL للأفراد الأكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية. وبالمثل،دراسة 2014يشير إلى أن فقدان ما لا يقل عن 1-3% من وزن الجسم يمكن أن يعزز مستويات الكوليسترول الحميد.

في حين أن ارتفاع الكوليسترول في حد ذاته لا يسبب زيادة الوزن بشكل مباشر، فإن عوامل نمط الحياة التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول، مثل الأكل غير الصحي والافتقار إلى التمارين الرياضية، غالبًا ما تكون هي نفس العوامل التي تساهم في زيادة الوزن".