تناول الوجبات السريعة مش بس هيسببلك سمنة.. اعرف تأثيرها على ذاكرتك

كتبت إيناس البنا



يجد الكثير من الناس صعوبة في مقاومة جاذبية الوجبات السريعة، على الرغم من التحذيرات التي لا حصر من تأثيرها على صحة الشخص، هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والملح والسكر، في حين توفر الحد الأدنى من القيمة الغذائية.

إذا كان نظامك الغذائي مليئًا بالدهون والملح والسكر دون العناصر الغذائية الأساسية، فأنت بذلك تهيئ جسمك للسمنة ومجموعة من الاضطرابات المزمنة، فيما يلي حسب موقع نيو 18 نلقى نظرة عن قرب على الآثار الجانبية لتناول الوجبات السريعة بشكل منتظم والتي يجب أن تكون على دراية بها:

السمنة



من أهم عواقب تناول الوجبات السريعة هي السمنة، فهذه الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون قد تؤدي إلى زيادة الوزن، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين يتناولون الوجبات السريعة مرتين أو أكثر في الأسبوع هم أكثر عرضة بنسبة 50% لزيادة الوزن مقارنة بمن يتناولونها بشكل أقل تكرارًا.

مشاكل القلب



تناول الوجبات السريعة بشكل منتظم قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، كما قد يؤدي إلى تكوين طبقة دهنية حول القلب والشرايين، مما قد يؤدي إلى الانسدادات والنوبات القلبية.

التدهور المعرفي



قد تساهم الأطعمة شديدة المعالجة - مثل البسكويت أو رقائق البطاطس أو الوجبات المجمدة - في التدهور المعرفي، وتشير الأبحاث إلى أن العادات الغذائية السيئة يمكن أن تضعف الذاكرة مع تقدمنا في السن وتزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، يمكن أن تؤثر هذه الأطعمة سلبًا على ذاكرتك ووظائفك الإدراكية.

مرض السكري من النوع الثاني



الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون المتحولة والمشبعة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وبالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل، قد تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم زيادة الوزن وتقليل مقاومة الأنسولين، مما يساهم في تراكم الدهون في البطن.

الكبد الدهني



تناول الوجبات السريعة بشكل متكرر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، وهي حالة يتم فيها تخزين الدهون الزائدة في الكبد.

نصائح لمقاومة تناول الوجبات السريعة



لمحاربة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، ضع هذه النصائح في اعتبارك:

ابحث عن بدائل صحية، وحافظ على ترطيب جسمك، وتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم، وتعامل مع التوتر بشكل فعّال، اتخاذ خيارات واعية يمكن أن يساعدك في الابتعاد عن عادات الأكل غير الصحية.

