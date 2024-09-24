اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:50 ص
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ضبط 4 أطنان و444 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:19 ص
ضبط 4 أطنان و444 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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‫ ‎شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 أطنان و444 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

‎يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

 







الخدمات البيطرية

الطب البيطرى

اللحوم

وزارة الزراعة



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