ضبط 4 أطنان مقطعات ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، شن جهاز التفتيش بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات تفتيشية ضمن خطة المديرية وتنفيذ دورها الهام فى خدمة وحماية المواطنين بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة، والدكتور علاء عبد العال أحمد، وكيل الوزارة - مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت الحملات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/08/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 05/ 09 / 2024، عن ضبط 4199 كجم، عبارة عن 3883 كجم أسماك مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات وهياكل دواجن وكبده ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 316 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بإجمالي 13 محضر.

شملت المضبوطات، 1800 كجم أسماك مستوردة ودهون حيوانية ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية الهرم، و1200 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية إمبابة، و450 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية الطالبية.

وشهدت الحملات ضبط 365 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية العجوزة، و18 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية الوراق، و147 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور، و18 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العمرانية، و201 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الجيزة.