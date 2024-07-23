الطب البيطرى: ضبط 1102 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتبت أسماء نصار

‫ شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في مديرية الطب البيطرى بالجيزة حملات رقابية على أسواق اللحوم ، حيث تم ضبط 1102 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومقطعات لحوم وودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

