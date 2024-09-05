بيطرى الجيزة يطلق قوافل علاجية مجانية لخدمة المربين ضمن مبادرة بداية

كتبت – مرام محمد

أطلقت مديرية الطب البيطرى بالجيزة عددًا من القوافل العلاجية والإرشادية لخدمة ودعم المربين فى كل أنحاء المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم "بداية جديدة"، وذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

ونظمت المديرية بالجهود الذاتية الأحد الموافق الموافق 1 سبتمبر 2024، قافلة علاجية بوحدة البدرشين، وأطلقت الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، قافلة علاجية بقرية المنشئ بمركز ومدينة الصف، وذلك بالاشتراك مع إحدى الجمعيات، ونظمت الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، قافلة مجانية بقرية بمركز ومدينة العياط، وذلك بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث، بالإضافة إلى قافلة علاجية بوحدة ميت رهينة بالبدرشين، بالجهود الذاتية للمديرية.

وأسفرت جهود القوافل العلاجية عن رش 1925 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 650 رأس حيوان ضد الطفليات الداخلية والديدان، وعلاج 410 رؤوس حيوانات من الأمراض الباطنية، و169 رأسا من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، و1095 طائرا ضد الأمراض البكتيرية، وإجراء 88 حالة سونار، وأخد 175 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، كانت نتيجتهم سلبية، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ15 رأس ماشية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات الإرشادية لتوعية صغار المربين للأمراض الوبائية وأهمية التحصين.



إطلاق قوافل بيطرية مجانية بقرى الجيزة



بيطري الجيزة يطلق قوافل علاجية مجانية لخدمة المربين



قوافل بيطرية في قرى الجيزة ضمن مبادرة بداية