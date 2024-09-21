اليوم السابع
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بيطرى الجيزة يطلق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات ضمن مبادرة بداية

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:57 ص
بيطرى الجيزة يطلق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات ضمن مبادرة بداية الطب البيطرى بالجيزة يطلق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات ضمن مبادرة بداية
كتبت – مرام محمد

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أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى المحافظة، اعتبارًا من اليوم السبت 21/9/2024.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة"، والتي تستمر لمدة مائة يوم، وتستهدف تقديم خدمات للمواطن المصري بشكل مباشر ومؤثر وسريع.

وأوضحت المديرية، أن الحملة تتم بجميع محافظات الجمهورية بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت إلى أنه تم عرض استعداد مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير المديرية، على المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي وجة جميع الجهات بالتعاون.

تحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالجيزة
تحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالجيزة

 

الطب البيطرى بالجيزة يطلق الحملة القومية لتحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة
حملة لتحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

 

إطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (2)
إطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

 

إطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (1)
إطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة






الطب البيطري بالجيزة

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تحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

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