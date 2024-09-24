تعرف على الفوائد الصحية لمكملات الحديد فى روتينك اليومى

كتبت إيناس البنا



تلعب مكملات الحديد دورًا حيويًا في علاج فقر الدم (انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء)، وخاصة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، كما قد تساعد أيضًا في تخفيف التعب وتحسين الإدراك وعلاج الأعراض الأخرى لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من المعدن من وجباتهم الغذائية.

يعتبر الحديد ضروريًا لإنتاج الهيموجلوبين، نظرًا لأن الكثير من الحديد يمكن أن يكون خطيرًا، فمن المهم مناقشة استخدام مكملات الحديد مع مقدم الرعاية الصحية.

وفقا لموقع verywellhealth تعمل مكملات الحديد في المقام الأول على استعادة مستويات الحديد المنخفضة، ويعمل علاج نقص الحديد على تخفيف الأعراض التي قد تعاني منها بسبب نقص الحديد وفقر الدم، كما يساعد أيضًا في منع المضاعفات في المستقبل مع تطور نقص الحديد إلى فقر الدم، ولا توجد فائدة لمكملات الحديد لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نقص الحديد.

فقر الدم



مكملات الحديد مفيدة لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، هناك عدة أسباب مختلفة لفقر الدم، لكن نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا، يحدث فقر الدم عندما يتطور نقص الحديد إلى الحد الذي يتسبب في انخفاض مستويات الهيموجلوبين (بروتين في خلايا الدم الحمراء).

يمكن لمكملات الحديد تحسين مستويات الحديد وعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. وقد ثبت أن تناول مكملات الحديد يوميًا يقلل من انتشار فقر الدم وانخفاض مستوى الحديد لدى الأفراد الذين يعانون من الدورة الشهرية.

التعب



قد يساعد الحديد في إدارة التعب غير المبرر، حتى في حالة الشخص الذي لا يعاني من فقر الدم ولكن لديه مستوى منخفض من الفيريتين، هذا شائع بشكل خاص عند النساء خلال سنوات الإنجاب، قد يقلل تناول مكملات الحديد اليومية من التعب لدى الأشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية.

الأداء الرياضي



الحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يوفر الأكسجين للعضلات، وقد لا يحصل العديد من الرياضيين على كمية كافية من الحديد من نظامهم الغذائي لدعم الأداء.

تساعد مكملات الحديد اليومية لدى الأشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية على تحسين أداء التمارين الرياضية في إحدى الدراسات، وقد ثبت أيضًا أنها تعمل على تحسين الأداء الأقصى ودون الأقصى للتمارين الرياضية لدى الإناث في سن الإنجاب.

متلازمة تململ الساقين



متلازمة تململ الساقين هي حالة صحية يشعر فيها الأشخاص برغبة لا يمكن السيطرة عليها في تحريك أرجلهم، يحدث هذا عادةً في الليل ويمكن أن يعطل النوم.

نمو الشعر



قد يحدث تساقط الشعر نتيجة لنقص الحديد، هناك بعض الأدلة على أن زيادة تخزين فيريتين الحديد لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد قد يحسن من تساقط الشعر.

ما أسباب نقص الحديد؟



ينتج نقص الحديد إما عن فقدان مفرط للحديد أو عن وجود كمية قليلة جدًا من الحديد في النظام الغذائي.

قد تحدث الخسائر من خلال فقدان الدم، أو انخفاض الامتصاص، أو ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة (على سبيل المثال، الرياضيون الذين يتنافسون في سباقات الماراثون أو سباقات التحمل بالدراجات). على سبيل المثال:

الأشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية هم أكثر عرضة لنقص الحديد وفقر الدم بسبب فقدان الدم.

غالبًا ما يكون نقص الحديد أكثر انتشارًا أثناء الحمل بسبب زيادة احتياجات الجنين.

الأشخاص الذين يعانون من حالات تؤثر على الجهاز الهضمي أو لديهم تاريخ من العمليات الجراحية في الجهاز الهضمي معرضون لخطر الإصابة بفقر الدم الانحلالي المعوي.

الفئات المعرضة لخطر نقص الحديد



قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد من غيرهم. ويزداد خطر الإصابة بنقص الحديد في الحالات التالية:

الأشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية

الأشخاص الحوامل

الأطفال

الأشخاص الذين يتبرعون بالدم بشكل متكرر

الأشخاص الذين خضعوا لجراحة مجازة المعدة

الأطفال الخدج المولدون قبل 37 أسبوعًا من الحمل

النباتيون وغيرهم ممن يفتقرون إلى الحديد الهيمي (الحديد الموجود في اللحوم والمأكولات البحرية) في أنظمتهم الغذائية

كيف أعرف أني أعاني من نقص الحديد؟



تشمل أعراض نقص الحديد ما يلي: 13

التعب

ضيق في التنفس

الدوخة

الصداع

شحوب (بشرة شاحبة)

أظافر ضعيفة وهشة

صعوبة التركيز

ضعف الذاكرة

