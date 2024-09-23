دور حساسية شديدة.. كل ما تريد معرفته عن صحة الفنانة إيمى سمير غانم

كتبت فاطمة ياسر

تعاني الفنانة إيمي سمير غانم من دور حساسية شديد، ما تطلب خضوعها لجلسات البخار وأكسجين في المنزل لفتح الشعب الهوائية مع ضرورة الراحة، وذلك وفقًا لتوجيهات الطبيب، بحسب ما صرح به زوجها الفنان حسن الرداد، وخلال هذا يوضح "اليوم السابع" لقرائه كل ما يخص الحساسية وطرق العلاج.

ما الحساسية الشديدة؟

صرح الدكتور محمد المحمدي مدير مستشفي صدر العمرانية، بأن الحساسية الشديدة تعد رد فعل تحسسي للجسم، حيث يتعرض الجهاز المناعي للاضطراب عند تعرضه لبعض المسببات الخاصة بالحساسية، فيقوم الجسم بإفراز الهيستامين الذي يؤثر علي مجري الهواء بالجسم، فيتعرض الشخص لضيق شديد في الصدر والتنفس، والسعال.

ما أسباب الإصابة بحساسية الصدر؟

أكد مدير مستشفي الصدر، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض للحساسية، ومنها:

- الأتربة والغبار.

- خلال فصل الربيع نتيجة لحبوب اللقاح.

- ارتفاع نسبة الرطوبة في الطقس التي يعمل علي نمو الجراثيم.

- بعض الأشخاص يصابون بالتحسس من بعض أنواع الطعام.

- التحسس من بعض العطور أو المنظفات.

ما أعراض الإصابة بالحساسية؟

أوضح أن هناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الشخص المصابة بالحساسية، ومنها:

- سيلان الأنف.

- العطس.

- صعوبة التنفس.

- السعال.

كيف يتم علاج الحساسية؟

أوضح أن علاج الحساسية الشديدة يعتمد في الأساس على التعرف للأسباب وتجنبها، بالإضافة إلى الخضوع لجلسات البخار التي تساعد في توسع الشعب الهوائية والمساعدة علي التنفسي بشكل جيد وطبيعي، بالإضافة إلي بعض العلاجات المساعدة، كمضادات الهيستامين، وأدوية الموسعات للشعب، والبخاخات التي قد تستمر طوال العمر مع المريض أو يتم تحديدها كمزمنة أي تؤخذ عند اللزوم، لافتًا أن بعض الحالات بالفعل تحتاج لجلسات الأكسجين لمساعدة علي ممارسة حياتها بشكل طبيعي.