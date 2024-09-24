الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعى المتوفين وتصلي من أجل الجرحى فى لبنان

كتب: محمد الأحمدى

نعت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المتوفين وأعلنت أنها وتصلى من أجل الجرحى في أحداث الحرب الجارية بلبنان.

وتتحد الكنيسة في الصلاة من أجل إحلال السلام، ومن أجل أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، ومن أجل شعوب المنطقة، واتحادًا مع قداسة البابا فرنسيس، الذي طالما دعا إلى رفض الحرب التي تزرع الموت والدمار، والسعي إلى السلام، والدعوة إلى القرب من المتضررين من الحروب.

واختتمت الكنيسة الكاثوليكية فى بيانها الحرب لا يمكنها أن تَحلَّ شيئا، فليصمت صوت السلاح، ولنستمع لصرخة الشعوب، طالبين من ملك السلام أن يمنح سلامه لجميع أنحاء العالم. أمين".