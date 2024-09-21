الكنيسة تتقدم بالعزاء لوزير الداخلية فى وفاة والدته

كتب: محمد الأحمدى

تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، في وفاة والدته. وذكرت الكنيسة فى بيانها "راجين أن يمنحهم الله القدير الصبر والرضا بقضائه"

وفى سياق متصل، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في وفاة والدته، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان.