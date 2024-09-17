مجلس كنائس مصر يشارك فى ملتقى "على الخطى المقدسة" بنقابة الصحفيين

كتب: محمد الأحمدى

أعلن مجلس كنائس مصر، ممثلًا بلجنة الإعلام، مشاركته اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر في ملتقى "على الخطى المقدسة: كنز تنفرد به مصر بين إنجازات الحاضر وتكنولوجيا المستقبل"، الذي نظمته نقابة الصحفيين.

وصرّح مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، بأن المشاركة في هذا الملتقى تأتي في إطار حرص المجلس على الترويج لرحلة العائلة المقدسة في مصر، ولتعزيز التعاون بين الكنائس المصرية والمؤسسات الوطنية، وتسليط الضوء على التراث الروحي والثقافي وأهميته كعنصر جذب سياحي. وأكد أن هذه الرحلة تمثل قيمة فريدة لمصر، مشيرًا إلى أهمية التطور التكنولوجي، وخاصة تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تتيح للزوار فرصة استكشاف المسار المقدس بلغات متعددة. وأوضح أن هذه التقنية التي أستمتعنا بها اليوم تعزز من تجربة الزائر، ما يساهم في تقديم التراث المصري بشكل معاصر وجذاب.

وأضاف: "نحن في مجلس كنائس مصر نسعى جاهدين لتسليط الضوء على السياحة الدينية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، ونرى في هذا الملتقى فرصة لتعزيز موقع مصر على خريطة السياحة العالمية". وتابع بأن المجلس يضع الترويج المستدام لرحلة العائلة المقدسة على رأس أولوياته، نظرًا لأهميتها الدينية والثقافية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المجلس يخطط لتنظيم ملتقيات وفعاليات مستقبلية مشابهة، كما أشار إلى أن المجلس سيواصل استخدام وسائل الإعلام لنشر الوعي وإبراز التراث المصري ودوره الحيوي في دعم السياحة الدينية.

يذكر أن وفد مجلس كنائس مصر ضم القس رفعت فكري ومايكل فيكتور رئيس لجنة الإعلام وريما السيقلي نائب رئيس اللجنة.