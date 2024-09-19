اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد من الرهبانية الأنطونية بلبنان

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:36 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد من الرهبانية الأنطونية بلبنان البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد من الرهبانية الأنطونية بلبنان
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفد من الرهبانية الأنطونية المارونية بلبنان، برئاسة الأب بشارة إيليا المدبر العام للرهبانية، والأب شربل بوعبود مدير المعهد الفني الأنطوني في بيروت ونقيب الأيقونغرافين في لبنان، والأب فرانسيس الجرماني أحد رهبان الرهبانية الأنطونية.

وحدثهم قداسة البابا عن الرهبنة القبطية، التي انتشرت منها الرهبنة للعالم كله، والأنظمة الرهبانية القبطية، وعن الكنيسة القبطية وتاريخها. كما اطمأن منهم إلى الأحوال بصفة عامة في لبنان البلد الشقيق.

وتأتي زيارة وفد الرهبانية الأنطونية لقداسة البابا للتعارف ونوال البركة، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر التي شملت زيارات لعدد من الكنائس والأديرة إلى جانب بعض الأماكن الأثرية المصرية.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

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لبنان

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