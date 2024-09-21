رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إنه يسعده أن يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة على فوزه التاريخي بلقب بطولة العالم، وهو إنجاز مصري غير مسبوق للعرب وأفريقيا.

وذكر رئيس الطائفة فى بيان له "يجسد هذا النجاح كفاءة وعزيمة وإصرار اللاعبين، ويعكس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لذوي الهمم. نحتفل اليوم جميعًا بهذا الفوز العظيم، ونتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاحات في المستقبل.

وكان منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة فاز على نظيره الأمريكى بنتيجة 2-0 فى الدور النهائى، ليتوج باللقب بعد الفوز على فرنسا 2-0 فى الدور نصف النهائى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى.