اليوم السابع
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الأرصاد: طقس الغد حار رطب بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:05 م
الأرصاد: طقس الغد حار رطب بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء 25 سبتمبر 2024، طقس حار رطبًا نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدا رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26

 







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