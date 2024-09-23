تصل 80% بالقاهرة.. انخفاض نسبى بنسب الرطوبة أول أيام الخريف

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 23 سبتمبر 2024 إلى السبت 28 سبتمبر 2024، أول أيام فصل الخريف الذى بدأ رسمياً الأحد 22 سبتمبر.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد الأجواء انخفاضا نسبيا فى نسب الرطوبة.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة أول أيام الخريف ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :

العظمى ليلا 75- 80 %

الصغرى نهارا 30- 35 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 80- 90 %

الصغرى نهارا 45- 50 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40- 60 %

الصغرى نهارا 20- 25 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 15- 20 %



ويشهد اليوم الإثنين، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

ويشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومن المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25، وقنا العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 26، وأسوان العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 27.