العظمى بالقاهرة تنخفض لـ32 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 28 سبتمبر 2024، أول أسبوع فى فصل الخريف الذى بدأ رسمياً الأحد 22 سبتمبر.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:

الثلاثاء 24 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة.

الأربعاء 25 سبتمبر :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.

الخميس 26 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

الجمعة 27 سبتمبر :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

السبت 28 سبتمبر :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.