نائب رئيس الوزراء يصل أسوان لعقد مؤتمر صحفي لكشف أسباب إصابات النزلات المعوية

أسوان - عبد الله صلاح و صلاح المسن

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة أسوان صباح اليوم الإثنين، وكان فى استقبالهم بمطار أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن المقرر أن يعقدا وزيرا الصحة والإسكان، مؤتمراً صحفيا، بديوان عام محافظة أسوان، للحديث عن حالات الإصابة بالنزلات المعوية التى شهدتها محافظة أسوان فى الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان، ويعلن المؤتمر أيضا ⁠انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات، بعد التقارير الواردة عن أن المستشفيات شبه خالية.