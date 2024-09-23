اليوم السابع
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وزير الصحة: أول ظهور لحالات نزلات معوية فى أسوان كان يوم 16 سبتمبر

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:03 م
وزير الصحة: أول ظهور لحالات نزلات معوية فى أسوان كان يوم 16 سبتمبر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن زيارته لمحافظة أسوان من أجل الرد على ما تداوله خلال الفترة الأخيرة من نزلات معوية في أسوان، متابعا: "أول ظهور لحالات نزلات معوية في أسوان كان يوم 16 سبتمبر الماضى".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "الحالات التي ظهرت في البداية كانت أعراضها قيء ومغص وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة.. والحقيقة أنها لم تبدأ يوم 16 وبدأت قبلها بيومين أو 3.. وأجهزة الرصد في وزارة الصحة أفادت بوجود 8 حالات يعانون من نزلات معوية في مستشفي دراو.. وعدد 22 حالة في منطقة أبو الريش".







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