وزير التموين يبحث مع سفير جمهورية الصومال الفيدرالية التبادل السلعي والتجاري

كتب مدحت وهبة

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير على عبدى أوارى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ويرافقه هدمة عبد القاسم صلاد المستشار الأول بالسفارة، وذلك، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة.

واشاد وزير التموين بتطور العلاقات بين مصر ودولة الصومال خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات التاريخية، وناقش آليات العمل المشتركة والخطط المستقبلية لتطوير التعاون فى الملفات التى تدعم التعاون بين البلدين المتعلقة بمجال تحقيق الأمن الغذائى والتبادل السلعى والتجاري.

ومن جهته، أعرب السفير الصومالى عن تطلعه لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والصوماليين فى مجالات الزراعة والتجارة، مشيرًا إلى أن الصومال بلد غنى بالثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية، مؤكدا تقديم كل التسهيلات اللازمة لأى استثمارات متبادلة بين مصر والصومال.