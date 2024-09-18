الثروة السمكية: مصر تحتل المركز الأول أفريقيا بالاستزراع السمكى

كتبت أسماء نصار

استقبل جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية وفد افريقي مكون من 15 متدرب خلال للتدريب العملي المكثف بالمجمع السمكي بالمنزلة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد جسور التعاون المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة لدعم تلك الدول في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التى تتمتع بها القارة من خلال ما تمتلكه الدولة المصرية من خبرات فى كافة مجالات القطاع السمكي.

أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز على استعداد الجهاز لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون المشترك مع الدول الافريقية خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات، وتدريب المبعوثين من الدول الأفريقية على كل مايخص القطاع السمكي سواء استزراع او تفريخ أو تصنيع الاعلاف السمكية، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للاشقاء من قارة افريقيا.

واضاف المدير التنفيذي أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة افريقيا والسادس عالميا في هذا المجال كما انها تحتل مرتبة متقدمة في انتاج أسماك البلطي، لافتا الى ان هناك عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الانتاج السمكي مما ساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك، بالاضافة إلى تصدير الفائض عن السوق المحلى من بعض انواع الاسماك التى تتميز مصر في إنتاجها .

و اطلع المتدربين على احواض الاستزراع السمكي وكيف تتم عملية الاستزراع السمكي بها بانواعها المختلفة سواء استزراع سمكي عادي اوشبه مكثف وتابعوا مراحل تطوير جودة المنتج السمكي وانتاجيته بداية من كيفية انشاء الاحواض السمكية وتجهيزها واعمال التسميد واقلمتها وتجهيزها للاستزراع وكيفية التعامل مع الزريعة وتغذيتها والمتابعة الدورية للأحواض بعد البدء في عملية الاستزراع واخذ القياسات المختلفة للمياه من نسبة الاكسجين ودرجة الحرارة .

واستمعوا لشرح دقيق عن كيفية انشاء المفرخات السمكية وطرق وانواع التفريخ الطبيعي والصناعي وكيف يتم اختيار الأمهات ذات الجودة العالية للبدء في عملية التفريخ وكيفية التعامل مع الزريعة باحجامها المختلفة .

كما تعرفوا ايضا على آلية العمل داخل صالة الغسيل والفرز والتعبئة والتي تبدا بعد الانتهاء من عملية الصيد للاسماك الخاصة بالمزرعة حيث يتم غسلها وفرز كل نوع على حدة وفقا للحجم .

وقام المهندس نصر العزازى مدير مصنع الاعلاف والمهندس محمد رشاد والمهندس بكر حال بتدريبهم بمصنع الأعلاف بالمجمع على كيفية تصنيع الاعلاف والمكونات والخامات المستخدمة في عملية التصنيع وكيف يتم تحجيمها وتغذية الاسماك باختلاف انواعها واحجامها وايضا تعرفوا على المواصفات الواجب توافرها في مخزن الاعلاف للحفاظ عليه من التلف والفقد.

