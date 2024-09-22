وزير التموين يبحث مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات التعاون

كتب مدحت وهبة

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آليات التعاون فى تحقيق الأمن الغذائي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.



وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية ،لافتا إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الجهود الكبيرة التى تبذلها جهات الدولة المختلفة فى مجال التنمية الزراعية ومن أهمها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والمحاصيل الزيتية لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.

ومن جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام على أهمية التعاون المشترك مع وزارة التموين والجهات المعنية مؤكدًا على خطة جهاز مستقبل مصر لزيادة استصلاح الرقعة الزراعية، مع التركيز على زيادة مساحات الأراضى الزراعية المخصصة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق الأمن الغذائي.