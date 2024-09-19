تعرف على فوائد البيض فى تحسين الذاكرة وصحة الدماغ

كتب – حسام الشقويرى

يعد ضعف الإدراك أحد الأعراض الشائعة للشيخوخة، ويحدث ذلك لمعظم الناس، سواء كان ضعف الذاكرة أو نوبات الارتباك، ويمكن أن يساعد تناول البيض فى زيادة الإدراك كما يمكن أن يمنع التدهور المعرفى لدى النساء الأكبر سنًا، ويمكن أن يساعد فى تحسين ذاكرتنا وكذلك أداء الدماغ، مثل ضبط النفس والمرونة واستخدام المهارات، وفقا لما نشره موقع healthshots.

ويحتوى البيض أيضًا على مادة الكولين، وهى مادة مغذية أقل شهرة تساعد على تحسين صحة الدماغ، الكولين مهم للوقاية من الاضطرابات العصبية، كما أنه يساعد على زيادة الوظائف الإدراكية عند الرضيع، ومن المهم أن تتناوله النساء الحوامل والمرضعات، ويعتبر صفار البيض أفضل مصدرا للكولين.

والبيض مصدر غني بالبروتين الذي يمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية بسهولة، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، وبالإضافة إلى محتواه من البروتين فإنه يحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا، حيث إنه رائع لنمو الدماغ وصحة الدماغ أيضًا، ويمكن أن يساعدك على التركيز بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك يمكنه أيضًا تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى تأثير اللوتين والزياكسانثين الموجودين في البيض على شبكية العين، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح أيضًا بتناول البيض لفقدان الوزن.

كما يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال، والبيضة تحتوى على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والكولين، والتي تبني غشاء الخلية ولها دور في إنتاج جزىء الإشارة في الدماغ.