غواصة نووية أمريكية تصل إلى قاعدة بوسان الكورية الجنوبية

سول (أ ش أ)

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية رئيسية فى جنوب شرق البلاد، اليوم الاثنين، للتزود بالإمدادات ومنح طاقمها فرصة للراحة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، دخلت الغواصة "يو إس إس فيرمونت"، من طراز فيرجينيا، القاعدة البحرية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سول، بعد إجراء عمليات في المنطقة.

ذكرت البحرية أنها تخطط لإجراء أنشطة تبادل ودية مع أفراد طاقم الغواصة الهجومية أثناء إقامتهم في البلاد.

وتعد هذه هى الزيارة الأولى للغواصة التى يبلغ وزنها 7.800 طن إلى كوريا الجنوبية، بعد دخولها الخدمة في عام 2020.

ويأتي وصول الغواصة الأمريكية وسط تصاعد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية، بسبب استمرار التهديدات الكورية الشمالية التي أبرزها إطلاقها عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، الأربعاء الماضي.