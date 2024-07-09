رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى ولاية هاواى فى بداية رحلته للولايات المتحدة

سول (أ ش أ)

وصل الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، إلى ولاية هاواى الأمريكية، ليبدأ رحلته إلى الولايات المتحدة التى تركز على تعزيز أمن كوريا الجنوبية ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة للشطر الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الكوري الجنوبي سيبقى في مدينة "هونولولو" بالولاية لمدة يومين، قبل السفر إلى واشنطن العاصمة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي الأربعاء والخميس.

ولدى وصوله، زار "يون" وقرينته "كيم كيون-هي" المقبرة التذكارية الوطنية للمحيط الهادئ، ووضعا أكاليل من الزهور تكريما لقدامى المحاربين الذين قاتلوا في الحرب الكورية (1950-1953).

وتجرى حاليا في "هاواي" مناورات "حافة المحيط الهادئ" (RIMPAC)، وهي مناورات بحرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة. وقد بدأت المناورات، التي تشارك فيها كوريا الجنوبية و28 دولة أخرى، في 26 يونيو وتستمر حتى 29 أغسطس.

وتمثل زيارة "يون" أول زيارة لرئيس كوري جنوبي منذ إعلان وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيمس ماتيس، إعادة تسمية القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ من قيادة المحيط الهادئ إلى قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ عام 2018.