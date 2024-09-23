اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل وزير التعليم لبحث التعاون في وضع قيم مشتركة ضمن مناهج الدين

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 04:55 م
البابا تواضروس يستقبل وزير التعليم لبحث التعاون في وضع قيم مشتركة ضمن مناهج الدين البابا تواضروس يستقبل وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


وعرض الوزير خلال اللقاء التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.

ومن جهته، أثنى قداسة البابا على هذه الرؤية والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا السياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الاتجاه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة، ضمن مناهج التربية الدينية للمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وقد حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، و بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.







وزارة التربية والتعليم

وزير التعليم والبابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل وزير التربية والتعليم



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