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وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا يطمئن على تسليم الكتب الدراسية للطلاب

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:45 م
وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا يطمئن على تسليم الكتب الدراسية للطلاب وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا
كتب محمود طه حسين

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تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم، 6 مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد 2024 / 2025 ، ورافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

ويبلغ إجمالى عدد المدارس بمحافظة الأقصر (١٠٧٣) مدرسة، وتضم عدد ٢٨٤.٨٦٣ طالب وطالبة.

وشملت الزيارة مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر  التعليمية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.

واطمأن الوزير والمحافظ على تنفيذ الإجراءات والآليات  للالتزام بالكثافات المتفق عليها، كما تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية لهذه المدارس، والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة.

واطمأن الوزير والمحافظ على جاهزية المدارس  والفصول الدراسية، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، والمعامل، والمكتبات، بهذه المدارس، فضلًا عن  الاطمئنان على تسليم الكتب الدراسية، وذلك لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة، وانتظام العملية التعليمية.

 

استقبال وزير التعليم بمدارس قنا
استقبال وزير التعليم بمدارس قنا

 

جولة وزير التعليم بمدارس قنا
جولة وزير التعليم بمدارس قنا

 

وزير التعليم بمدارس قنا
وزير التعليم بمدارس قنا

 

وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا
وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا

 







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موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر

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