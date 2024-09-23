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وزارة التعليم تشدد على تسجيل الغياب الأسبوعى للطلاب إلكترونيا

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:11 ص
وزارة التعليم تشدد على تسجيل الغياب الأسبوعى للطلاب إلكترونيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ، وإتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/205، والإجراءات المتبعة مع بداية العام الدراسى الجديد، وبالإشارة إلى ما ورد بالكتاب الدورى والخاص بالمهام المكلف بها وحدات المعلومات بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية على قواعد البيانات المركزية، والحاقاً لكتابنا الصادر بتاريخ (، بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، حيث شددت الوزارة على مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس، وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات بتنفيذ التعليمات.







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تسجيل الغياب الأسبوعى للطلاب إلكترونيا



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