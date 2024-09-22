اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقي شباب أمريكا الشمالية عبر zoom

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:36 ص
البابا تواضروس يلتقي شباب أمريكا الشمالية عبر zoom
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء السبت عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت، شباب الخريجين من أبناء إيبارشياتنا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا (أمريكا الشمالية)، وذلك في مؤتمرهم الذي بدأت فعالياته أمس في فندق "دبل تري" في أرلينجتون بولاية تكساس، ومن المقرر أن يختتم غدًا الأحد.

ويحمل المؤتمر، الذي يشارك فيه ٢٥٠ شاب وشابة، عنوان "We are one" تحت شعار "Rest for the restless"

وجاءت محاضرة قداسة بعنوان "السلوك بالتدقيق" من خلال في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ" (٥: ١٥) وركز قداسته على أهمية الحياة مع الله وأن نسلك فيها بكل تدقيق فننال طمأنينة ورجاء وسلام.
وعقب المحاضرة أجاب قداسة البابا على أسئلة أعضاء المؤتمر، واختتم بالتأكيد على أهمية تكرار مثل هذه المؤتمرات لأبناء الكنيسة في مختلف المراحل العمرية.

وحضر المؤتمر ستة من أحبار الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة.

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البابا تواضروس الثانى

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