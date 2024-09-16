وزير التموين يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي

كتب مدحت وهبة

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع سامح محمود حسن الرئيس التنفيذى لمجموعة صافولا الأغذية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزيرالتموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وحسام الجراحى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، ومن جانب الشركة حضر كريم بركة المدير العام لمجموعة صافولا مصر، ومحمود فودة مدير عام قطاع السكر بمصر.

ويأتى اللقاء فى إطار اجتماعات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز المخزون الإستراتيجى بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالصناعات الغذائية وبالشراكة مع القطاع الخاص .

وأكد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجموعات الصناعية العملاقة، وعرض أفُق التعاون بشكل جديد ومختلف، خاصة وأن مجموعة صافولا الغذائية مجموعة سعودية عملاقة وتتواجد فى 13 دولة، إضافة إلى امتلاك المجموعة لفروع سلاسل باندا هايبر ماركت.

وفى سياق متصل شدد وزير التموين على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات والجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا على توجه القيادة السياسية لدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين فى كل المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الغذائية، كما أن الحكومة تولى هذا الملف أهمية قصوى، لافتا إلى أن صافولا مصر تقوم بتصنيع الزيوت والسكر والمكرونة وهى من السلع الأساسية بالاسواق، ونتطلع لجذب المزيد من استثمارات المجموعة للسوق المصري.

ومن جانبه وجه المهندس سامح محمود حسن الرئيس التنفيذى لمجموعة صافولا والوفد المرافق التحية للدكتور شريف فاروق وزير التموين مؤكدًا على أهمية التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة، وأن المجموعة لديها رؤية للتوسع فى السوق المصرى وضخ مزيد من الإستثمارات فى مجال الصناعات الغذائية وسلاسل التجزئة، حيث تتواجد المجموعة بالسوق المصرى منذ 30 عام وتعتبر احد أهم المستثمرين فى قطاع الأغذية بمصر، وتمتلك المجموعة 4 مصانع بمصر، وتهدف المجموعة للعمل على تحقيق الوفرة من السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة الفائقة بالأسوق المصرية وبأسعار مناسبة.