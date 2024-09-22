تفاصيل مسابقة وزارة التموين لاختيار أفضل مخبز ومنفذ سلعى على مستوى الجمهورية

كتب ـ مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذلك بدأت الوزارة الاستعداد لإطلاق مسابقة على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل نشاط تموينى "مخبز، بقال تمويني، فرع جمعيتي، مطحن، مجمع استهلاكي، مخزن جملة"، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتشكل مديريات التموين بكل محافظة لجنة برئاسة مدير المديرية لترشيح عدد 5 أنشطة "مخابز ، بدالين ، منافذ جمعيتي مع ترتيبهم وفقاً للتقييم المبدئي لكل نشاط، وتوضيح المعايير التي بناء عليها تم الاختيار والتقييم تفصيلًا، وكذلك ترشيح "مطحن، مجمع استهلاكي ، مخزن جملة " أو أكثر بذات الآلية الموضحة سلفاً مع إمكانية الإفادة بصور وفيديوهات كلما أمكن ذلك .

كما يتضمن كارت تقييم مخبز بلدى مدعم بعض المعايير منها " مدى جودة انتاج الخبز ونظافة العاملين بالمخبز ونظافة أدوات العجين ووجود منافذ تهوية مغطاة بالسلك، وحسن التعامل مع المواطنين والالتزام بالوزن المقرر للرغيف وكذلك السعر الرسمي.