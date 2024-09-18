التموين: الاتفاق مع الزراعة ومنتجى الدواجن على طرح طبق البيض بـ150 جنيها

كتب مدحت وهبة وأسماء نصار

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة، بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع أكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائى وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر نحو 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1.4 مليار طائر سنويا وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وألية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وكذلك تراجع أسعار الاعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وان يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الانتاج وعدم الخروج من الاسواق حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة ،كما أكد الوزيران أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

وووجه وزيرا الزراعة والتموين الشكر لمنتجي الدواجن مؤكدين على تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.