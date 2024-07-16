اليوم السابع
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وزير الزراعة يستقبل المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر لتنمية الأنشطة الزراعية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 11:56 ص
وزير الزراعة يستقبل المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر لتنمية الأنشطة الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والجهاز لتحقيق رؤية أهداف الدولة الاستراتيجية والتنمية الزراعية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي،  تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن .

أكد فاروق على استمرار التعاون مع الجهاز ووضع كل امكانيات الوزارة في خدمته وتقديم كافة اوجه الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

من ناحيته قدم "الغنام" التهنئة لـ وزير الزراعة على ثقة القيادة السياسية بتولى حقيبة الزراعة متمنيا له التوفيق ومشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة خلال هذه الفترة حيث تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والراسي بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
 







وزارة الزراعة

مستقبل مصر

الانشطة الزراعية

الامن الغذائى



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