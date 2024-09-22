اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:58 م
حصاد الوزارات.. بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 
 

وزارة التعليم: بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة

ننشر رابط نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

وزير التموين يستعرض آليات ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه

ننشر الأقسام والكليات الجديدة المنضمة لتنسيق جامعة الأزهر فى 2024-2025

 







وزارة التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بدء العام الدراسى بمدارس التكنولوجيا




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