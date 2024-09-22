حصاد الوزارات.. بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة

كتب محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم: بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة

ننشر رابط نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

وزير التموين يستعرض آليات ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه

ننشر الأقسام والكليات الجديدة المنضمة لتنسيق جامعة الأزهر فى 2024-2025