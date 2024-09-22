حصاد الوزارات.. بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم: بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة
ننشر رابط نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر
وزير التموين يستعرض آليات ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه
تنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.69% للإعلام
ننشر الأقسام والكليات الجديدة المنضمة لتنسيق جامعة الأزهر فى 2024-2025
GENZ.. أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي وريادة الأعمال
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