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تنسيق جامعة الأزهر: 95.08% للطب و89.54% للهندسة و92.15% للصيدلة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:18 م
تنسيق جامعة الأزهر: 95.08% للطب و89.54% للهندسة و92.15% للصيدلة جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات العام الدراسى الجديد 2024-2025، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إن عدد الطلاب الناجحين  91341، والذين تقدموا للتنسيق 77065 ، وعدد من لم يتقدم 14276، وتم توحيد الحد الأدني حسب التوزيع الجغرافي لكليات الطب القاهرة بنين وبنات 95.08%، وطب دمياط بنين وبنات94.31%، طب أسيوط بنين وبنات 93.69%.

واضاف الحد الادني لهندسة القاهرة بنين وبنات 89.54 %وهندسة بنات قنا 89.32 % وهندسة قنا بنين 88.62 %.

وتابع:  كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة 92.15 %، وكلية الصيدلة بنين وبنات اسيوط 91.38%،كلية طب اسنان بنين وبنات القاهرة 93.38%،كلية طب اسنان بنين اسيوط 93.8%.

 


 







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